Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.

Кроме того, было поручено правительству принять соответствующие меры для возвращения россиян, которые находятся на территории Грузии. Также рекомендовано туроператорам на время прекратить продажу туров в Грузию. Данные меры приняты на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.

Акция протеста началась вечером 20 июня. Поводом для возмущения стало поведение депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова. Российский политик после открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло главы грузинского парламента. Это не понравилось оппозиционным депутатам, они демонстративно покинули зал и заседание сорвалось. После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну.