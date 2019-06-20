Под казанским Кремлем появились трехметровые Алмаз и Алтын

Под казанским Кремлем появились трехметровые талисманы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 Алмаз и Алтын, сообщается на официальном портале мэрии города.

- Фигуры выполнены из однолетних растений, лицо, кисти рук и очки сделаны из металлопластика. В вечернее время фигуры будут подсвечиваться, - сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Ранее стало известно, что в Казани около Кремля появились 15 цветочных шаров диаметром 1, 1,5 и 2 метра. Для шаров использовали однолетнюю петунию, ночью они будут подсвечиваться светодиодной гирляндой.