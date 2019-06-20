В Казани осудили юриста, насмерть сбившего 15-летнюю школьницу

В Казани осудили юриста Назипа Каюмова, которого признали виновным в том, что он насмерть сбил 15-летнюю школьницу на на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького. Об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, ДТП произошло 10 марта. В 20:58 на улице Карла Маркса водитель иномарки, ехавший по крайней полосе, на высокой скорости сбил девочку, только начавшую переходить дорогу. У пострадавшей девочки в больнице диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом ключицы и ушиб легкого. Водитель скрылся.

13 марта стало известно, что водителя задержали. 20 марта девочка от полученных травм скончалась.

Свою вину мужчина полностью признал, в ходе суда стало известно, что что мужчину ранее уже лишали прав за нетрезвую езду, в момент ДТП он также находился за рулем без прав.

Судья назначил подсудимому 3,5 года колонии общего режима, также ему надо будет выплатить родным погибшей девочки моральный ущерб: отцу - 620 тысяч рублей, матери и сестре - по 500 тысяч рублей.