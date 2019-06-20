В Казани нашли пропавшую школьницу

В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома и пропала, об этом сообщили волонтеры.
Девочка пропала накануне днем, было подано заявление в полицию, начались поиски. Поиски завершились удачно, девочка была найдена.
Поиски завершились успешно
В Казани нашли 11-летнюю школьницу, которая накануне ушла из дома и пропала, об этом сообщили волонтеры.
Девочка пропала накануне днем, было подано заявление в полицию, начались поиски. Поиски завершились удачно, девочка была найдена.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии