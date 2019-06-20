Стало известно, как в Казани отметят День молодежи

В Казани 27 июня отметят День молодежи, он пройдет в Речном порту. Об этом сообщили в Министерстве молодежи РТ.

Начало праздника в 14:00, хедлайнерами мероприятия станут музыкальная группа «Нервы» и специальный гость, имя которого не называется.

Сам фестиваль будет «дворовым», там пройдут открытые соревнования по уличным направлениям и водным видам спорта, будут организованы площадки для стритбола, уличных танцев, арт-зоны, экстрим-зоны, скейтпарка, граффити для представителей городских молодежных сообществ с общим призовым фондом 300 000 рублей.

На сцене выступят группы «Волга-Волга», «Мураками», «Лампасы», «SILFRED CREW», «Большой Куш».