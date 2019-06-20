В Казани девушка в купальнике на ходу вылезла из окна Mercedes​

В Казани девушка в купальнике прокатилась по улицам в Mercedes, она на ходу вылезла из салона автомобиля. Это снял на видео один из очевидцев, проезжавших мимо.

Отметим, также был опубликован снимок машины, на котором виден госномер.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.