Cуд оштрафовал Роскомнадзор Татарстана на 415 тысяч рублей за блокировку домена

Арбитражный суд Москвы взыскал с Роскомнадзора Татарстана 415 тысяч рублей за незаконную блокировку сайта бизнесмена Арсена Мирзаяна, чей домен был отключен по жалобе одного из предпринимателей за якобы незаконное размещение персональных данных. Решение, на которое обратила внимание Роскомсвобода, опубликовано на сайте Арбитражного суда.

Бизнесмен опубликовал на своем сайте информацию от фискальной службы Единого государственного реестра юридических лиц, но Роскомнадзор счел, что он незаконно разместил персональные данные. По логике Роскомнадзора, публиковать эти материалы в открытом доступе вправе только сама Федеральная налоговая служба, а не сторонние "неуполномоченные лица".

Домен сайта огрн.онлайн был отключен по требованию Управления Роскомнадзора по Татарстану.

Бизнесмен обратился в суд, он требовал 5 млн рублей, так как из-за блокировки снизилась посещаемость сайта и его доходы. Впрочем, суд посчитал, что убытки не настолько велики, и присудил меньшую сумму.