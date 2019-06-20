Минниханов предложил Бердыеву заняться новым проектом в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил бывшему главному тренеру «Рубина» создать республиканскую детско-юношескую академию футбола с филиалами во всех основных городах региона, об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам Минниханова, Татарстан построит для юных футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Также президент РТ поблагодарил Бердыева за успешную работу в Татарстане, подарив именной кий с символикой чемпионата мира по футболу — 2018.

Ранее стало известно, что решение об отставке было принято после встречи руководства клуба и тренера. Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а потом вернулся в клуб в 2017 году.