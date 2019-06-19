Путин прослезился на «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин в заключительной части "Прямой линии" рассказал историю, от которой прослезился, трансляция выступления велась "ВКонтакте".

По словам Путина, в начале 2000-х во время поездки по стране к нему подошла пожилая женщина, которая в какой-то момент просто упала на колени. Она передала ему записку с просьбой о помощи, однако его помощники записку потеряли.

- Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, я стараюсь отработать по полной, - отметил Путин.

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