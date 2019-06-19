В Казань привезли мальчика, который родился с внутренними органами наружу

В Казани в Детской республиканской клинической больнице сделали операцию мальчику из Йошкар-Олы, который родился с внутренними органами наружу, об этом сообщили в самой больнице.

У ребенка, который родился около месяца назад, был диагностирован гастрошизис – аномалия развития, при которой из брюшной полости выходят внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек – матка и придатки).

Новорожденные с гастрошизисом нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6-12 часов жизни в условиях специализированного стационара, поскольку быстро усиливается отек и ишемия кишечных петель, резко возрастает риск инфицирования выпавших органов.

- Если говорить о классическом течении гастрошизиса, то погружение органа в брюшную полость проводится в один этап, сразу после рождения. Иногда брюшная полость является слишком малой, чтобы поместить туда весь кишечник, поэтому оперативное вмешательство проводится в несколько этапов, в короткий промежуток времени, - сообщил детский хирург ДРКБ Андрей Подшивалин.

Ребенку провели удачную операцию.