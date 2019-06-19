В Казань привезли мальчика, который родился с внутренними органами наружу

В Казани в Детской республиканской клинической больнице сделали операцию мальчику из Йошкар-Олы, который родился с внутренними органами наружу, об этом сообщили в самой больнице.
У ребенка, который родился около месяца назад, был диагностирован гастрошизис – аномалия развития, при которой из брюшной полости выходят внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек – матка и придатки).
Новорожденные с гастрошизисом нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6-12 часов жизни в условиях специализированного стационара, поскольку быстро усиливается отек и ишемия кишечных петель, резко возрастает риск инфицирования выпавших органов.
- Если говорить о классическом течении гастрошизиса, то погружение органа в брюшную полость проводится в один этап, сразу после рождения. Иногда брюшная полость является слишком малой, чтобы поместить туда весь кишечник, поэтому оперативное вмешательство проводится в несколько этапов, в короткий промежуток времени, - сообщил детский хирург ДРКБ Андрей Подшивалин.
Ребенку провели удачную операцию.
В ДРКБ проведено редкое и сложное оперативное вмешательство ребёнку из Йошкар-Олы. . Маленькому пациенту был поставлен диагноз, встречающийся в 1 из 10 000 случаев - гастрошизис. . Ребенок был транспортирован в ДРКБ из Республики Марий Эл, с подозрениями на дополнительную патологию кишечника - непроходимость. Специалистами хирургического отделения для детей раннего возраста ДРКБ проводятся этапные хирургические вмешательства по погружению кишечника в брюшную полость. . Гастрошизис — это аномалия развития, при которой имеется дефект передней брюшной стенки сбоку от нормально сформированной пуповины (чаще справа), через который из брюшной полости выходят внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек матка и придатки). . Новорожденные с гастрошизисом нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6-12 часов жизни в условиях специализированного стационара, поскольку быстро усиливается отек и ишемия кишечных петель, резко возрастает риск инфицирования выпавших органов. . "Если говорить о классическом течении гастрошизиса, то погружение органа в брюшную полость проводится в один этап, сразу после рождения. Иногда брюшная полость является слишком малой, чтобы поместить туда весь кишечник, поэтому оперативное вмешательство проводится в несколько этапов, в короткий промежуток времени." - прокомментировал Андрей Подшивалин.
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