В Казани сняли все колеса с каршерингового авто

В Казани во дворе по улице Дементьева с каршерингового авто сняли все четыре колеса, сообщения об этом появились в Сети.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сервис «Яндекс. Драйв» начал работу в Казани в конце мая.
В Казани во дворе по улице Дементьева с каршерингового авто сняли все четыре колеса, сообщения об этом появились в Сети.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Сервис «Яндекс. Драйв» начал работу в Казани в конце мая.
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