Казанский зоопарк: от обезьян будут прятать еду, а слонов поселят в хвойном лесу

Первый в России африканский зоопарк «Река Замбези» достроят к августу, после чего львов, страусов, мартышек, дикдиков и голубых гну ждет новоселье. Эти животные уже куплены и пока обитают в старой части зооботсада. Полностью 21 га территории планируют заселить к 2021 году. Корреспондент портала ProKazan.ru прогулялся по зоопарку и узнал, что будет ждать посетителей после открытия.

Попасть в зоопарк можно будет за "символическую" цену в 250 рублей (детский - 150 рублей), но билет дает право на посещение только африканской части. Если вы вдруг захотите заглянуть в старый зооботсад, придется покупать дополнительный билет. В дальнейшем, когда всю территорию зоопарка объединят, билет будет один, но стоить будет дороже.

— Мы сюда берем породистых животных, - пошутил на экскурсии мэр Казани Ильсур Метшин, который ждет не дождется, когда купленные им зебры справят новоселье. - Есть «Жигули» старой модели, есть «Мерседесы». Мы берем «Мерседесы» настоящих африканских кровей, которые будут размножаться и представлять ценность как для нашего зоопарка, так и для мировых зоопарков.

Казанский зоопарк уникален среди российских коллег прежде всего тем, что только здесь можно будет посмотреть на африканских слонов. Они раза в три больше азиатских и легко узнаваемы по огромным ушам. В Казань привезут слонов-"подростков", поэтому увидеть их в размере "кинг-сайз" можно будет через несколько лет.

В слоновнике будут пока жить четыре животных - самец и три самки. Вольер построен с запасом, так что если у них появится пополнение, то малышам будет где развернуться. Одно смущает: в загоне для озеленения высажены елки.

К слову, от посетителей слонов будут отделять не решетки, а ров, заполненный водой, по которому будут плавать пеликаны. Чтобы животные не перепрыгивали через ров, его окружат так называемым электропастухом, который будет слегка бить током. Несильно, так же, например, вы ощущаете покалывание от статического электричества. Но для животных этого достаточно, чтобы не подходить к забору.

На фото выше - один из самых необычных вольеров. Он построен в виде американских горок и предназначен для мартышек-браза. В отличие от других животных, еду от них будут прятать в вольере, чтобы не забывали свои природные инстинкты. Посетителям хорошо - в поисках еды мартышки будут приближаться поближе к ограде вольера, поэтому можно будет их рассмотреть.

А это вольер для обезьян покрупнее - горилл и шимпанзе.

Каждый вольер имеет как открытое пространство, так и помещение для зимовки. Внутри будет очень зрелищно. Например, в зимовнике слоны смогут купаться под водопадом, а за бегемотом можно будет наблюдать во время его подводных ныряний, так как вольер сделан в виде аквариума.

Всех неагрессивных животных можно будет кормить и гладить под присмотром киперов.

На территории «Реки Замбези» предусмотрена игровая площадка для детей, комната матери и ребенка, небольшая амбулатория. Будут работать рестораны, сувенирные магазины.