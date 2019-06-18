«Гомосексуалами не рождаются»: владелица казанского кафе вызвала резонанс в Сети

Владелица казанского кафе So Sweet Софья Михайлюк в своем посте в Instagram возмутилась лояльностью к однополым отношениям, которая «лезет из всех щелей», пост появился несколько дней назад.

- Плевать мне на моду, потому что я просто не могу молча смотреть на всю эту лояльность к однополым отношениям, которая так и лезет из всех щелей, пропагандируется сотнями влиятельных блогеров. Гомосексуалами не рождаются! Какая-то большая проблема, надлом в сердце человека происходит. Но это не с рождения! Это противоестественно, - заявила Софья Михайлюк.

После резонанса в Сети девушка извинилась, она написала, что пост был криком души.

Ранее в Кемерово временно закрылась пекарня "Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых", отказывавшаяся обслуживать геев. По словам владельца булочной Антона Ипатова, магазин был закрыт "из-за лживых нападок". Скандал разгорелся после того, как владельцы пекарни, используя нецензурную лексику, объявили о нетерпимости к ЛГБТ-клиентам. Местные журналисты обратились в ФАС с просьбой проверить предприятие.