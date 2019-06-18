В Казани похитили 9-летнюю девочку

В Казани похитили 9-летнюю школьницу одного из лицеев, под подозрением - ее 36-летний отец из Дагестана. Информацию подтвердил источник портала.

Похищение произошло еще 24 мая около дома №40 по улице Фуичка.

- Предварительно, проживающий в Махачкале отец девочки заставил ее пойти с собой, после чего они скрылись. На следующий день поступило заявление в правоохранительные органы, 7 июня было возбуждено дело по статье "Похищение несовершеннолетнего", - сообщили порталу.

Сейчас идет поиск девочки и ее отца.