Казанец выплатил рекордный долг по алиментам, чтобы продать BMW

В Казани мужчина выплатил рекордные по размерам алименты в 1,5 млн рублей, чтобы иметь возможность продать свой BMW 520i, об этом сообщили в УФСПП по РТ.

Мужчина должен был выплачивать четверть своего дохода на содержание сына, с учетом его доходов долг составил почти 1,5 млн рублей. Приставы запретили выезжать ему за пределы России, а также продавать автомобиль.

- Должник погасил единовременно свыше 1,4 млн рублей долга по алиментам, а также исполнительский сбор в размере свыше 100 тысяч рублей за неисполнение решения суда в срок для добровольного исполнения требований. Данный факт признан самым крупным единовременным погашением задолженности по алиментам в Татарстане, - сообщили в службе приставов.