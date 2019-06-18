Жителям Дербышек предложили три варианта дороги. Они обратились к Путину

Жителям казанского поселка Дербышки накануне предложили три варианта дороги, которая пройдет через их дома, об этом сообщается на портале мэрии города.

Встреча советника главы Казани Владимира Фомина с активистами прошла в школе №84, согласно первому варианту предполагается возврат к действующему генплану, который находится в открытом доступе 12 лет, и этот вариант не вызывал нареканий. Второй вариант предполагает коридор для дороги по улице Тополевой в Дербышках. Третий вариант — это трасса вдоль лесополосы вблизи поселка Нагорный. Дорога запланирована двухполосной.

- Эта дорога нужна, чтобы организм города жил равномерно, без "тромбов", пробок в перспективе, - заявил советник мэра.

Также советник рассказал, что от рассмотрения варианта провести участок дороги вдоль федеральной трассы М7 или за ней отказались, так как она имеет 100-метровый отвод земельных участков с запретом строительства там любых сооружений. Кроме того, вдоль трассы М7 проходят газопроводы.

Три варианта строительства дороги варианты будут опубликованы в материалах Генерального плана, далее по ним пройдут общественные слушания, после он снова будет размещен в Федеральной геоинформационной системе территориального планирования для согласования с федеральными органами и министерствами, а уже в декабре проект документа будет вынесен на утверждение депутатов Казанской городской Думы.

Отметим, сами жители Дербышек выступили с видеообращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить строительство дороги. Отметим, что в России в этом году чиновники и силовики развили необычную активность по превентивному реагированию на жалобы, поступающие в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным. Прямая линия с президентом пройдет в четверг, 20 июня. Однако еще до этой даты СКР уже 7 раз сообщил, что организует проверку поступивших на прямую линию обращений.