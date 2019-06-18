В Минздраве РТ призвали успокоиться: вспышки мышиной лихорадки нет

В Минздраве РТ накануне провели пресс-конференцию после сообщений о вспышке "мышиной" лихорадке, в ведомстве призвали успокоиться.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава РТ Наталья Ивойлова заявила, что "заболевание «мышиной» лихорадкой было ожидаемым".

- Каждый год у нас идёт подъём заболеваемости в мае и июне — из года в год одно и то же. И заболеваемость у нас пока держится на уровне среднего многолетнего. Сказать, что сейчас вспышка, — у нас такого нет. Мы ожидали, что будет подъём, и он пришёл, — сообщила представитель Минздрава РТ.

По данным минздрава РТ, за пять месяцев 2018 года заболевших было 105 человек, а за этот же период 2019 года — 106.

При этом к сообщениям, что заразиться "мышиной" лихорадкой могли на "Гонке героев" Наталья Ивойлова отнеслась скептически, так как с момента проведения события прошло не так много времени. Гонка прошла 8 июня, а сообщение о вспышке опубликовали лишь на днях . В привычные рамки инкубационного периода это не укладывается, таким образом, вероятность заражения именно на "Гонке Героев" маловероятна.