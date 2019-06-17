В Казани уволилась главный архитектор города

В Казани главный архитектор города Татьяна Прокофьева покинула свой пост, об этом стало известно сегодня в ходе презентации концепции благоустройства Юнусовской площади.

- Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором, - цитирует официальный портал мэрии города слова мэра города Ильсура Метшина.

Мэр рассказал, что 10 лет назад предложил Татьяне Прокофьевой, работавшей тогда в Америке, поработать в Казани 5 лет, после срок был продлен.

- Мне удалось ее уговорить приехать помочь родному городу в подготовке к знаковым мероприятиям, которые прошли в Казани - Универсиаде, чемпионату мира по водным видам спорта, чемпионату мира по футболу, а также в благоустройстве общественных пространств и реновации исторического центра, - сообщил мэр.

Отмечается, что Татьяна Прокофьева продолжит участвовать в принятии важных для города решений и работать в градостроительных комиссиях в качестве архитектора.

Татьяна Прокофьева родилась в Тахтинском районе Хабаровского края. Окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института по специальности «архитектура» (1981 г.).



С 1981 по 1983 гг. — инженер, архитектор Казанского завода пишущих устройств.

С 1983 по 1991 гг. — архитектор отдела генплана института «Казгражданпроект».

С 1992 по 1999 гг. — архитектор компании «Moody/Nolan» (США).

С 1999 по 2007 гг. — архитектор международной компании «NBBJ».

С 2007 по 2009 гг. — советник главы МО г. Казани по архитектуре и градостроительству.

С 2009 по 18 июня 2019 г. — главный архитектор Казани.