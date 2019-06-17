Банда парней из Узбекистана грабила прохожих в Казани: они нападали на всех

В Казани четверо парней из Узбекистана нападали на жителей города и грабила их, об этом сообщили в УВД города.

По данным источника портала, одно из нападений случилось в полночь 10 июня на улице Чуйкова.

- Около дома №64 двое неизвестных напали на шедших вместе 25-летнюю девушку и 25-летнего парня. Нападавшие отобрали у них два iPhone, сумку с документами, беспроводные наушники, деньги и банковские карты, общая сумма похищенного превысила 50 тысяч рублей, - сообщили порталу.

На следующий день с похожими заявлениями в полицию обратились еще несколько казанцев, было возбуждено дело по статьям "Грабеж" и "Попытка грабежа".

Были задержаны двое уроженцев Узбекистана в возрасте 18 и 23 лет, они сообщили, что заранее готовились к совершению преступлений.

- В основном поздно ночью подходили к прохожим, применяли силовой прием и отбирали вещи. Известно, что добытое преступным путем имущество они выбрасывали и забирали только деньги и банковские карты, - сообщили в УВД.

Всего их "банда" состояла из четырех человек, полиция ищут двух других подозреваемых.

Возможно, что грабители совершили больше преступлений, всех, кто от них пострадал, просят обращаться по телефонам: 2-914-821, дежурную часть отдела полиции "Савиново" 2-914-212 или по номеру 02 (020 с мобильного).