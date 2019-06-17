Вспышка мышиной лихорадки в Казани? Готовится специальная пресс-конференция

В Казани сообщили о вспышке мышиной лихорадки, сейчас Министерство здравоохранения РТ готовит специальную пресс-конференцию. Об этом сообщает "Татар Информ".

Первые сообщения появились в соцсетях.

- Никто на "Гонке героев" не догадался обработать поле от грызунов, перекопали все, а я видимо оказалась везучей. Подхватила геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Будьте аккуратнее, сейчас больница переполнена, идет эпидемия, многие подхватили эту болезнь в Горкинско-Ометьевском лесу, так как лес полон грызунов, - рассказала жительница города Ксения Ховрина.

После этого было решено провести пресс-конференцию, в ходе нее ведущие инфекционисты Татарстана расскажут как о самой вспышке, так и профилактике этого опасного заболевания.

Кстати



Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - острая вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, своеобразным поражением почек и развитием тромбогеморрагического синдрома. Источником инфекции является рыжая полевка. В городах резервуаром инфекции, вероятно, могут быть домовые крысы. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит.