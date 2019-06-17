В КФУ рассказали, каким будет лето в Татарстане

В Татарстане во второй половине июня ожидается до +30 градусов, рассказал на пресс-конференции в "Татар Информ" заведующий кафедрой КФУ Юрий Переведенцев.

- Если брать прогноз Гидрометцентра РФ, температура в июне будет на 2,5 градуса выше нормы. И температура во второй половине июня идет на повышение, она поднимется до +30 градусов, - сообщил представитель КФУ.

Июнь, по его словам, будет прохладным, а в августе будет от +26 до +28 градусов.

Также он сделал прогноз, какой будет погода в сентябре - температура составит от +13 до +15 градусов.

Напомним, ранее Гидрометцентр продлил в Татарстане штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах (4-й класс — "возникновение огня возможно только при особо неблагоприятных условиях") до 24 июня.