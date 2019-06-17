В Татарстане продлили арест экс-главе Бугульминского района

Советский районный суд сегодня оставил под арестом бывшего главу Бугульмы, депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова до 11 августа этого года.

О продлении домашнего ареста ходатайствовали гособвинитель и следствие. Защита же попросила отпустить Касымова под залог в 1 млн рублей или под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что депутата подозревают в нарушениях при строительстве светомузыкального фонтана в центре Бугульмы, в ходе проверки якобы установлено завышение стоимости работ по монтажу фонтана, а один из подрядчиков прямо указал, что контракт получил за откат, который был передан мэру Бугульмы Касымову. Размер взятки якобы составил 2,7 млн рублей.