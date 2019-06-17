Казанец надругался в соцсетях над девочкой. На него завели уголовное дело

В Казани завели дело на 25-летнего жителя Ульяновска, который переписывался в соцсетях с 9-летней девочкой из Самарской области, переписка носила интимный характер. Информацию подтвердил источник портала.

Подозреваемый, проживающий в Казани, с декабря прошлого года по февраль нынешнего в переписке через "ВКонтакте" и WhatsApp надругался над девочкой.

- В конце февраля от родителей девочки в Самарской области поступило заявление в полицию. 14 июня в Казани было возбуждено уголовное дело, - сообщили порталу.

Сейчас идет поиск подозреваемого.