В правительстве России не согласовали проект генплана Казани

В правительстве России несколько министерств не согласились с проектом генерального плана Казани, соответствующее письмо получили казанские активисты, которые ранее направили в исполком столицы РТ 7 кг требований.

- В адрес минэкономразвития России поступили заключения о несогласии с проектом генерального плана от минэнерго России, МЧС России, минобороны России, Рослесхоза и минтранса России, — говорится в ответе минэкономразвития России.

Inkazan.ru

Напомним, ранее жители поселков Старые Горки, Первомайский и Калининский принесли мэру города Ильсура Метшина 7 кг жалоб на новый Генплан. Сбор 1393 заявлений начался вечером 4 июня, все письма были собраны за несколько дней.