В Татарстане пожаловались в прокуратуру на карикатуру с казанской проституткой

В Татарстане пожаловались в прокуратуру на возмутившего их карикатуру художника Камиля Бузыкаева из Уфу, который изобразил женщину в традиционном женском головном уборе татарок в откровенном наряде. Об этом сообщает "Idel.Реалии".

Рисунок художник выложил в Сети 14 июня, вызвав негодование в Татарстане, на карикатуре изображена, вероятно, проститутка, которая держит в руках поднос с чак-чаком, приветствуя гостей. Представители татарской общественной организации "Азатлык" написали заявление в прокуратуру.

Сам Бузыкаев заявил, что таких девушек можно постоянно встретить на участке трассы М-7 у Казани, а в Башкортостане таких девушек он не видел ни разу.

- Нужно ведь с этим явлением что-то делать, а не пенять на зеркало. В общем, как говорится, прошу меня понять и простить, - отметил художник.