В Казани подорожал бензин

В Казани за неделю подорожал бензин, говорится в данных, размещенных на сайте Росстата.

В столице РТ в период с 3 по 9 июня средняя стоимость бензина составила 42,65 рубля (в конце мая — 42,06 рубля), в том числе марки АИ-92 — 41,2 рубля (с 21 по 27 мая — 40,61 рубля), АИ-95 — 43,81 рубля (в конце мая — 43,18 рубля).

В целом по России за неделю с 10 по 14 июня также резко подорожал бензин. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 копеек до 42,33 рубля за литр, Аи-95 — на 10 копеек до 45,5 рубля за литр.

Отметим, цены растут, несмотря на соглашение об их заморозке, которое заключено между нефтяниками и правительством России.