На проспекте Камалеева «девятка» врезалась в столб: погибли парень и девушка

В Казани на проспекте Камалеева 22-летний водитель "ВАЗ" 9-й модели на высокой скорости врезался в столб, в результате погиб как водитель, так и его 20-летняя пассажирка. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось накануне в 1:45 около дома №8, водитель потерял управление, он столкнулся со столбом, вся сила удара пришлась на сторону водителя.

- Пострадавшего водителя извлекли с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, пострадавшего госпитализировали, он скончался в 4 часа утра. Пострадавшую пассажирку также госпитализировали с многочисленными травмами, она скончалась в 10 часов утра в больнице, - сообщили порталу.

Сейчас идет расследование.