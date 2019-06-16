Назвали дату открытия африканской части Казанского зоопарка

Африканская часть Казанского зоопарка "Река Замбези" откроется в конце августа, сообщили в мэрии города.

- Открытие "Реки Замбези" планируется в конце августа. Поставка всех животных и полное заполнение вольеров на территории зооботсада планируется до 2021 года, - цитирует "Татар Информ" сообщение ведомства.

Для африканской части зоопарка были куплены 167 африканских животных, включая львов, гамадрилов, страусов, позже там появятся зебры, гепарды, лемуры и другие.

Напомним, открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. Следом строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.