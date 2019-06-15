Казанский пороховой завод не получится перевезти в другую республику

План по переносу порохового завода из Казани в соседнюю Удмуртию столкнулся с неожиданной проблемой. Как выяснилось, в поселке Кизнер попросту нет необходимой инфраструктуры.

- Провели исследование, работал научный институт и минпромторг РФ — к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее и так далее, — сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

По словам министра, сейчас региональные власти ищут инвесторов для этого объекта.

Напомним, решение о переезде Казанского порохового завода было принято в начале 2018 года. Об этом журналистам рассказал первый замгендиректора завода Ильдус Самитов.

- Переезд однозначно будет... - заявил он тогда. - Всеми этими работами занимается Министерство промышленности и торговли РФ. Сейчас ведутся работы по проектированию и строительству нового завода.