В Казани у студента «олимпийского» училища нашли пакетик «синтетики»

В Казани в остановленной на улице Васильченко Mazda 3 у пассажира - 18-летнего студента Чебоксарского училища олимпийского резерва, нашли пакетик с синтетическим наркотиком. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Подозреваемый в 5 часов утра 12 июня ехал вместе с другим студентом этого же училища, их остановили сотрудники ГИБДД.

- У 18-летнего подозреваемого нашли пакетик с неизвестным содержимым, выяснилось, что там было почти 2,5 грамма синтетического наркотика мефедрона. Студента задержали, - сообщили порталу.

В пресс-службе УВД Казани ProKazan.ru уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", студента отпустили под обязательство о явке.