В Казани началось голосование по выбору проекта обновления ТЦ «Кольцо»

В Казани началось голосование по выбору лучшего проекта обновления торгового центра "Кольцо", об этом сообщается на сайте торгового центра.
Всего на голосование представлены девять вариантов, предлагается оставить отзыв и проголосовать за понравившиеся проекты.
Напомним, конкурс начался 1 апреля, он пройдет до 6 августа в два этапа, в ходе первого будут рассмотрены архитектурные концепции, в ходе второго на их основе разработают эскизы. Одна из задач конкурса - поиск оптимального архитектурного решения, учитывающего окружающую историческую застройку.
комментарии
Работал с людьми.
Дело делали,семьи кормили.
За "базар" отвечали!
... Здание надо было ИЗНАЧАЛЬНО делать другим. А теперь испохабили ВСЁ Кольцо, даже если один в один восстановить исторический облик, будет выглядеть чужеродным. А если сделать так, чтобы здание гармонировало с СОВРЕМЕННОЙ окружающей застройкой, будет ещё большее уродство (((