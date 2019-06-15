В Казани началось голосование по выбору проекта обновления ТЦ «Кольцо»

В Казани началось голосование по выбору лучшего проекта обновления торгового центра "Кольцо", об этом сообщается на сайте торгового центра.

Всего на голосование представлены девять вариантов, предлагается оставить отзыв и проголосовать за понравившиеся проекты.

Напомним, конкурс начался 1 апреля, он пройдет до 6 августа в два этапа, в ходе первого будут рассмотрены архитектурные концепции, в ходе второго на их основе разработают эскизы. Одна из задач конкурса - поиск оптимального архитектурного решения, учитывающего окружающую историческую застройку.