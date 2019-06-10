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МВД закрыло уголовное дело против журналиста Ивана Голунова

Cегодня, 17:08 276 7 Автор: prokazan.ru

МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МИД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, добавил глава МВД.

Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, действия МВД, в частности предоставленные фотоулики, вызвали критику со стороны его коллег. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили полицейские.

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комментарии

Горожанин
0
11 июня 2019
17:14
Ну а теперь по логике должны возбудить другое уголовное дело...по факту фальсификации или что то подобное...все таки интересно кто подкинул и зачем
Горожанин
1
11 июня 2019
17:27
AAAAA, СЦЫКАНУЛИ!!! )))
Горожанин
1
11 июня 2019
17:28
а то ты не понимаешь кто и зачем.... 8-*
В ответ на комментарий пользователя
Ну а теперь по логике должны возбудить другое уголовное дело...по факту фальсификации или что то подобное...все таки интересно кто подкинул и зачем
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Горожанин
2
11 июня 2019
17:39
Позор выше крыши.Избили,запугали человека.ДАЛЬНИЙ.
Ага
0
11 июня 2019
17:46
А сколько ещё таких же "преступников" пристроили на нары?
Горожанин
1
11 июня 2019
18:57
Крыша течет
Горожанин
0
11 июня 2019
19:17
Навальный показал что и как у этих ФСБшников, позорище, сколько таких вот по тюрьмам сейчас?

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