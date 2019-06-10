МВД закрыло уголовное дело против журналиста Ивана Голунова

МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МИД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, добавил глава МВД.

Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, действия МВД, в частности предоставленные фотоулики, вызвали критику со стороны его коллег. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили полицейские.