В Казани рабочий устроил «разврат» на спортплощадке. Его задержали

В Казани задержали 21-летнего рабочего из Узбекистана, которого обвинили в развратных действиях в отношении 12-летней девочки на спортплощадке по улице Габишева. Информацию подтвердил источник портала.

Рабочий, совершавший развратные действия, был замечен вечером 8 июня у дома №27а.

- Патрульными был задержан подозреваемый. 9 июня на него завели дело по статье "Развратные действия, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - сообщили порталу.