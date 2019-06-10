Татарстан отказался от борьбы с растением, от сока которого можно ослепнуть

В Татарстане победитель тендера по борьбе с борщевиком отказался выполнять свои обязательства, об этом на пресс-конференции накануне сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

Сначала победитель тендера начал обработку территорий от сорняка, но из-за возникших сложностей отказался от исполнения обязанностей, из запланированных в 2019 году 350 гектаров в Татарстане от борщевика обработали лишь 100 гектаров.

- Это очень сложная работа. Во-первых, водоохранная зона — там гербицидами невозможно [обрабатывать], неудобно косить вручную. В связи с этим они около 100 гектаров отработали и в пятницу заявили, что они выходят из игры, - рассказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что листья и стебель растения покрыты многочисленными тонкими "шипчиками", напоминающими аналогичные у крапивы, которые "при соприкосновении с кожей прокалывают ее и впрыскивают туда свой ядовитый сок. "Многие дети, не зная о последствиях, хватают листья или стебель борщевика и получают ожоги. В Европе уже много лет назад это растение признали "биологическим захватчиком" и выделяют деньги на борьбу с ним. Он мгновенно захватывает и заселяет все новые и новые территории, распространяясь все дальше и дальше. Достаточно прогуляться в городских парках и на пустырях", - рассказал один из казанцев.

По словам ученых, некоторые ядовитые виды борщевика могут быть особо опасны. При попадании в глаза яд может поразить зрительные органы и привести к слепоте. А если ожогами от борщевика будет поражено более 80% кожи человека, то это может привести к его смерти.