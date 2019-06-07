Синоптики: на Татарстан надвигается резкое похолодание

В Татарстане во второй половине недели ожидается резкое похолодание, говорится в прогнозе заведующего кафедрой Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева.

Так, сегодня в Казани из-за теплого сектора циклона температура достигла +30 градусов, завтра и в среду также ожидается жаркая погода, но прогнозируются осадки.

- В четверг в Казань придет холодный фронт. Жара спадет и на смену придет похолодание. Столбики термометров днем опустятся до +17 градусов в дневные часы и до +8 – в ночные. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Аномалия холода будет весьма существенной, - уточнил представитель КФУ.

Такая холодная погода продержится вплоть до следующей недели.