Работы в ЖК «Миллениум сити» снова остановилась: рабочие уходят, забирая вещи

В 2019 году жилой комплекс "Миллениум Сити" отметит печальный юбилей - 15 лет с начала строительства. Многоквартирный дом, который начали строить еще к тысячелетию Казани, до сих пор не сдан, а жильцов на протяжении нескольких лет кормят обещаниями, что "вот-вот сдадут". Как выяснилось работа снова встала, а рабочие уходят со стройплощадки, забирая свои вещи.

Начали строить к первому тысячелетию Казани, закончат ко второму?

Жилой комплекс "Миллениум сити" начала строить в 2004 году фирма "Свей" - к тысячелетию Казани. В 2011 году, когда у фирмы начались проблемы с деньгами, недостроенные высотки перевели на баланс только что созданного "Маг-Строя".

Именно тогда основная часть дольщиков начала вкладываться в квартиры. Людей убеждали, что дома будут построены в сжатые сроки. В проектной декларации на сайте застройщика стояла дата - декабрь 2012 года , но уже на следующий год срок сдачи передвинули. После этого строительство продлевали каждый год.

Устав ждать свои квадратные метры, дольщики начали выходить с одиночными пикетами. В начале мая 2019 года СМИ дали людям надежду, сообщив, что проблемный дом находится в высокой степени готовности и будет сдан осенью этого года. Однако в конце мая появилась информация, что строительные работы вновь остановлены на неопределенный срок.

Обманутых дольщиков пытаются обмануть еще раз?

Тем временем некоторые дольщики умирают, так и не пожив в своих купленных квартирах. Среди них, например, отец Елены Яньковой. В 2012 году мужчина вместе с женой продали свою квартиру в Сибири, а на вырученные от продажи деньги приобрели жилье в ЖК "Миллениум сити". Как и многие дольщики верили обещаниям, что после Универсиады дом сдадут. Но строительство в очередной раз заморозили. Когда глава семейства увидел, что на стройплощадке нет рабочих, его сердце не выдержало.

Сейчас на дворе июнь 2019 года. Корреспондент портала прогулялся вокруг строящегося дома и заметил на площадке рабочих.

- Достройку дома прекратили пару недель назад, - объяснила Елена Янькова. - Мы спрашивали рабочих, чем они занимаются. Они сказали, что пришли забрать свои вещи со стройплощадки. По существу никаких сведений у дольщиков нет, хотя по дорожной карте в 4-м квартале должны сдавать дом. Говорят, что кто-то хочет создать ЖСК из дольщиков. Но это отменит наш статус обманутых дольщиков, а значит возникнет вопрос с доплатами по новым ценам за квадратный метр. Кошмар.

Обманутые дольщики обратились за помощью к депутату Госдумы.

- Строительные работы активно шли до 24 мая, - пишут дольщики в своем обращении. - Однако, в конце мая нам сообщили, что на фоне неопределенности с источниками финансирования работы встали и что их возобновление теперь будет зависеть от создания нами жилищного кооператива. Подобное развитие событий прямо противоречит дорожной карте и интересам защиты наших прав как дольщиков согласно ФЗ 214. Будучи включенными в реестр на передачу жилых помещений Арбитражного суда, Реестр обманутых дольщиков РТ, план-график достройки и находясь под защитой государства, мы не видим приемлемым выходом становиться пайщиками ЖСК, терять защиту по закону и гарантии восстановления наших прав в получении жилья.

Казанцы просят депутата встретиться с ними до 26 июня, чтобы вместе разобраться в сложившейся проблеме. ProKazan.ru следит за развитием событий.