В Казани пенсионерка лишилась пальца, начав чистить пистолет

В Казани в квартире дома по улице Лаврентьева 60-летняя пенсионерка лишилась пальца, решив почистить принадлежащий мужу травматический пистолет "ИЖ 79". Информацию подтвердил источник портала.

Женщина, проживающая в квартире дома по улице Лаврентьева, в полночь 3 июня занялась чисткой оружия, зарегистрированного в соответствующих органах.

- Во время чистки она случайно выстрелила из пистолета, в результате у нее пулей оторвало часть пальца на левой руке. Пострадавшую привезли в больницу №7, где ей оказали помощь и отпустили домой, - сообщили порталу.