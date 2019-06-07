В Казани завели дело об изнасиловании 15-летней девушки в лесу на Проспекте

В Казани завели уголовное дело об изнасиловании 15-летней девушки в лесу около гимназии на проспекте Победы, информацию подтвердил источник портала.

По предварительным данным, неизвестные изнасиловали девушку у дома №212В по проспекту Победы в ноябре 2018 года.

- 3 июня было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", - сообщили порталу.

Выясняются обстоятельства.