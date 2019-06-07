Снос 9 этажей высотки на улице Чистопольская: возбуждено уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело на сотрудников Росреестра по делу о сносе 9 этажей высотного здания на улице Чистопольская, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, дело со сносом этажей началось несколько лет назад, тогда требования мэрии так и остались неисполненными. На тот момент в доме было предусмотрено 408 квартир. Однако в пределах разрешенных 9 этажей только 272 из них. В зоне риска - 136 квартир. Причем квартиры на "лишних" этажах уже проданы. Разрешение на строительство 9-этажки компания "Свей" получила еще в 2008 году, однако узаконить уже построенную 18-этажную коробку решила в 2014 году.

На днях по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений".

- Предварительно, сотрудники Росреестра не провели проверку документов компании "Свей", которая просила изменить этажность 9-этажного дома до 18-этажный с цокольным этажом, при этом разрешение на строительство было незаконным. Также в нарушение закона были зарегистрированы договоры на участие в долевом строительстве, - сообщили порталу.

Под подозрением находятся два ведущих сотрудника Росреестра. ProKazan.ru ожидает комментария от Росреестра.

Как сотни людей попали в ловушку

Строящийся многоквартирный дом на Чистопольской сразу привлек внимание казанцев несколько лет назад: удобное расположение, красивый вид из окна, развитая инфраструктура. Единственное, что смущало - репутация компании-застройщика. Но, как уверяли риэлторы, все эти негативные моменты остались в прошлом - дом будет сдан в срок.

- Я подумал, что стройка не уйдет в долгострой, - рассказывал нашему порталу два года назад казанец Тимур, который купил квартиру в этом доме. - Здание находится рядом с "Казань Ареной", откуда хорошо просматривается. Думал, что власти не допустят, чтобы недостроенное здание мозолило глаза зрителям со всего мира (В 2017 году Казань провела Кубок Конфедераций, в 2018 - ЧМ по футболу, - прим.)

Когда наш собеседник приобретал квартиру, "скелет" здания уже было выше 9 этажей, квартиры в которых уже были раскуплены. Пришлось вместо 6 этажа покупать квартиру на 15-м. За "двушку" Тимур отдал 3,3 миллиона рублей. А через некоторое время стройка встала...

Вид из окна ЖК

Кстати, демонтаж верхних этажей происходит следующим образом: при помощи крана наверх поднимают специальный экскаватор с гидромолотом, который ездит по этажу и сносит стены, а погрузчик сбрасывает строительный мусор вниз. Как только закончили снос одного этажа несущие колонны "подрубаются" и начинается демонтаж следующего.