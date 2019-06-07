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В Казани появилась улица, названная в честь певицы

Cегодня, 09:02 361 11 Автор: prokazan.ru

В Казани в ЖК «Салават Купере» города Казани появилась улица Альфии Авзаловой, ранее об этом сообщили в мэрии города.

Сейчас на ново улице имеется только один соципотечный дом, который пока еще не заселен. Продолжается облагораживание территории дома.

Ранее городская комиссия Казани по топонимике отказалась от идеи назвать именем певца одну из центральных улиц. Это вызвало недоумение родственников и татарской общественности. Дочь Альфии Авзаловой отреагировала на это решение эмоционально: "Если уж для таких имен нашлось место только на самой окраине Казани, лучше вообще не называть улицы их именами", - заявила она.

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комментарии

Горожанин
1
10 июня 2019
09:15
А где улица Мадонны?
Горожанин
2
10 июня 2019
09:24
Потрясающая наглость. !!! Ну и дочка . Или в центре - или нигде. . Вот и сделали бы - нигде .
Горожанин
1
10 июня 2019
09:31
В Турции есть город нигде
В ответ на комментарий пользователя
Потрясающая наглость. !!! Ну и дочка . Или в центре - или нигде. . Вот и сделали бы - нигде .
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я
2
10 июня 2019
09:36
Щас дочка певицы будет строить из себя обиженку появляясь на всех местных каналах и вопя что ее маму не удостоили чести нужным образом.
Мила
2
10 июня 2019
09:44
Давайте переименуемс центральную улицу и потратим кучу бюджетных средств для смены вывесок и замену бумаг. А людям каково будет, что их прописка не соответствует новому названию улицы
Горожанин
1
10 июня 2019
09:52
Латышских стрелков можно, назарбаева опять же освободилась
горожанин
0
10 июня 2019
09:55
так то еще с апреля висит табличка с улицей.давно уже все решили.
Горожанин
0
10 июня 2019
10:50
Странно, для Назарбаева улица нашлась, а для Авзаловой нет.
Горожанин
1
10 июня 2019
11:26
почему нет улицы Петросяна ?????????
я бы там хату купил
Горожанин
1
10 июня 2019
11:56
А кто это? Дочка хорошо предложила, не надо называть улицы именами тех, кого70 процентов не знает. Давайте назовем лучше улицу именем Димаса или профессора Лебединского. Они более известны
Горожанин
0
10 июня 2019
12:59
А у нас бабла до хрена , на не что ! Переименовываем : ВСЁ !!!!!! ( ГОРОДА , СТРАНУ , УЛИЦЫ .... - туда- сюда ! ).

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