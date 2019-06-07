В Казани появилась улица, названная в честь певицы

В Казани в ЖК «Салават Купере» города Казани появилась улица Альфии Авзаловой, ранее об этом сообщили в мэрии города.

Сейчас на ново улице имеется только один соципотечный дом, который пока еще не заселен. Продолжается облагораживание территории дома.

Ранее городская комиссия Казани по топонимике отказалась от идеи назвать именем певца одну из центральных улиц. Это вызвало недоумение родственников и татарской общественности. Дочь Альфии Авзаловой отреагировала на это решение эмоционально: "Если уж для таких имен нашлось место только на самой окраине Казани, лучше вообще не называть улицы их именами", - заявила она.