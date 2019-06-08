Очевидцы: в Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка

В Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили очевидцы.
По их словам, горят стройматериалы возле строящегося дома на Ноксинском спуске. В настоящее время выясняются все подробности.
Появились фото и видео с места происшествия
В Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили очевидцы.
По их словам, горят стройматериалы возле строящегося дома на Ноксинском спуске. В настоящее время выясняются все подробности.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь
комментарии