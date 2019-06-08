Прокуратура запросила 50 лет колонии для обвиняемых в убийстве студента из Чада

Накануне в ходе судебных прений государственное обвинение запросило почти 50 лет колонии строгого режима для обвиняемых в убийстве студента КФУ из Чада.

Так, прокурор попросил суд назначить двум подсудимым - Роману Халилову и Руслану Архипову по 24 года 11 месяцев колонии строгого режима.

Еще двоих подсудимых — Ростислава Малахова и Аделя Аскарова — просят отправить в колонию на 3 года 3 месяца и 5 лет соответственно. Их обвиняют в распространении экстремистских записей.

Напомним, ранее присяжные Верховного суда РТ единогласно признали виновными 22-летнего Руслана Архипова, 19-летнего Романа Халилова, 25-летнего Ростислава Малахова и 21-летнего Аделя Аскарова в убийстве студента из Чада Махджуба Тиджани Хассана. Присяжные считают, что они не заслуживают снисхождения.

Преступление было совершено 16 февраля 2017 года. Тело 24-летнего студента КФУ из африканского государства Чад нашли на улице Аделя Кутуя в Казани. У студента 2 курса юридического факультета КФУ были множественные ножевые ранения лица, груди, живота, спины, а также вдавленная рана головы.

Подозреваемых задержали 6 марта 2017 года. В содеянном они сначала признались, а потом отказались от своих показаний.