Казань сегодня: пожар на Приволжском и строительство МСЗ

В КАЗАНИ ГОРЕЛ ПРИВОЛЖСКИЙ РЫНОК

Сегодня ночью в Казни горел Приволжский рынок, сообщили в МЧС по РТ. Первые сообщения появились в соцсетях.

- Весь квартал в дыму, - заявил один из очевидцев.

По данным МЧС, торговые павильоны загорелись в 23:05, общая площадь пожара составила 350 кв. м, пострадал 40-летний мужчина, получивший отравление продуктами горения легкой степени.

ВСМ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОГУТ ДОСТРОИТЬ ДО КАЗАНИ

Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга позже могут продлить до Казани, Краснодора и Ростова, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

- Посмотрим, как будет работать в этом направлении (Москва-Санкт-Петербург – ред.) высокоскоростное движение и будем расширять. Возможно, Москва-Казань, возможно, до Краснодара и до Ростова. Всему свое время. Это затратный проект, - заявил Силуанов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передает "НТВ".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо построить ВСМ до Санкт-Петербурга.

ПОД КАЗАНЬЮ НАСМЕРТЬ СБИЛИ ПОДРОСТКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ. ЭТО ПОПАЛО НА ВИДЕО

В Пестречинском районе Татарстана в селе Пестрецы насмерть сбили подростка, появилось видео столкновения, сообщается на портале местной газеты.

Наезд случился в 20:20 на улице Никольская, водитель белой иномарки на высокой скорости сбил подростка, который ехал на велосипеде через дорогу вместе с друзьями.

Пострадавший подросток скончался в больнице, отмечается, что подросток жил в Казани, а в Пестрецы приехал к родственникам на летние каникулы.

В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ АДЕЛЯ КУТУЯ СГОРЕЛ GELАNDEWAGEN

В Казани на улице Аделя Кутуя сегодня утром сгорел Mercedes Gelаndewagen, сообщили очевидцы.

Пожар начался около 10:30, в результате внедорожник сгорел полностью.

СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПОД КАЗАНЬЮ НАЧНЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ

Под Казанью в селе Осиново в июле начнется строительство мусоросжигательного завода, сейчас получают соответствующие документы и утверждают экспертизы. Об этом на форуме в Санкт-Петербурге сообщил гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, передает "Татар Информ".

- Также проходит работа по выбору генподрядчика, основных партнеров реализации проекта. Сумма [инвестиций] сохраняется — 28 млрд рублей. Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать "финансовое закрытие", чтобы проект был обеспечен деньгами, — сообщил представитель компании.