Казань сегодня: пожар на Приволжском и строительство МСЗ

В КАЗАНИ ГОРЕЛ ПРИВОЛЖСКИЙ РЫНОК
Сегодня ночью в Казни горел Приволжский рынок, сообщили в МЧС по РТ. Первые сообщения появились в соцсетях.
- Весь квартал в дыму, - заявил один из очевидцев.
По данным МЧС, торговые павильоны загорелись в 23:05, общая площадь пожара составила 350 кв. м, пострадал 40-летний мужчина, получивший отравление продуктами горения легкой степени.
ВСМ МОСКВА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОГУТ ДОСТРОИТЬ ДО КАЗАНИ
Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга позже могут продлить до Казани, Краснодора и Ростова, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
- Посмотрим, как будет работать в этом направлении (Москва-Санкт-Петербург – ред.) высокоскоростное движение и будем расширять. Возможно, Москва-Казань, возможно, до Краснодара и до Ростова. Всему свое время. Это затратный проект, - заявил Силуанов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передает "НТВ".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо построить ВСМ до Санкт-Петербурга.
ПОД КАЗАНЬЮ НАСМЕРТЬ СБИЛИ ПОДРОСТКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ. ЭТО ПОПАЛО НА ВИДЕО
В Пестречинском районе Татарстана в селе Пестрецы насмерть сбили подростка, появилось видео столкновения, сообщается на портале местной газеты.
Наезд случился в 20:20 на улице Никольская, водитель белой иномарки на высокой скорости сбил подростка, который ехал на велосипеде через дорогу вместе с друзьями.
Пострадавший подросток скончался в больнице, отмечается, что подросток жил в Казани, а в Пестрецы приехал к родственникам на летние каникулы.
В КАЗАНИ НА УЛИЦЕ АДЕЛЯ КУТУЯ СГОРЕЛ GELАNDEWAGEN
В Казани на улице Аделя Кутуя сегодня утром сгорел Mercedes Gelаndewagen, сообщили очевидцы.
Пожар начался около 10:30, в результате внедорожник сгорел полностью.
СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПОД КАЗАНЬЮ НАЧНЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ
Под Казанью в селе Осиново в июле начнется строительство мусоросжигательного завода, сейчас получают соответствующие документы и утверждают экспертизы. Об этом на форуме в Санкт-Петербурге сообщил гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, передает "Татар Информ".
- Также проходит работа по выбору генподрядчика, основных партнеров реализации проекта. Сумма [инвестиций] сохраняется — 28 млрд рублей. Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать "финансовое закрытие", чтобы проект был обеспечен деньгами, — сообщил представитель компании.
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