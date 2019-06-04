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В Казани женщина убила возлюбленного и неделю с ним спала, выпивая за здоровье

Cегодня, 11:11 315 3 Автор: prokazan.ru

В Казани 42-летняя женщина убила 62-летнего возлюбленного, после чего неделю с ним спала, сообщает телеканал "Эфир".

Убийство случилось в конце мая, мужчина пришел в гости к возлюбленной, решив остаться там ночевать. Однако в ходе ссоры женщина ударила его ножом в шею, переломав ему позвонки, он скончался на месте. Женщина после этого уложила его в кровать, а после неделю жила вместе с ним, выпивая за его здоровье. 

В какой-то момент, когда вся квартира пропиталась трупным запахом, она уложила его в занавески и спрятала в подвале дома. Также она успела потратить деньги с банковских карт убитого.

Отметим, родственники после пропажи мужчины обратились в полицию, через неделю после начала поисков полицейские пришли к женщине и нашли труп.

Женщину вскоре будут судить.

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комментарии

Горожанин
0
05 июня 2019
11:30
Крутая тётя...
Горожанин
0
05 июня 2019
11:48
Офигеть страсти!
Горожанин
0
05 июня 2019
11:48
Напоминает фильм "Груз 200"
Горожанин
0
05 июня 2019
12:14
А дама-то с юмором, "выпивала за его здоровье..."
Горожанин
0
05 июня 2019
12:19
Видать стоял у мертвеца

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