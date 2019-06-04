В Казани женщина убила возлюбленного и неделю с ним спала, выпивая за здоровье

В Казани 42-летняя женщина убила 62-летнего возлюбленного, после чего неделю с ним спала, сообщает телеканал "Эфир".

Убийство случилось в конце мая, мужчина пришел в гости к возлюбленной, решив остаться там ночевать. Однако в ходе ссоры женщина ударила его ножом в шею, переломав ему позвонки, он скончался на месте. Женщина после этого уложила его в кровать, а после неделю жила вместе с ним, выпивая за его здоровье.

В какой-то момент, когда вся квартира пропиталась трупным запахом, она уложила его в занавески и спрятала в подвале дома. Также она успела потратить деньги с банковских карт убитого.

Отметим, родственники после пропажи мужчины обратились в полицию, через неделю после начала поисков полицейские пришли к женщине и нашли труп.

Женщину вскоре будут судить.