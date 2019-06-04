В Казани появился перекресток с лазерами

В Казани на улице Декабристов около Центр семьи "Казан" появился перекресток с лазерами, его запуск анонсировался несколько недель назад.

По краям перекрестка установили инфракрасные датчики – между ними проходит лазерный луч, как только пешеход пойдет на красный сигнал светофора, луч зафиксирует это и включится оповещение, нарушителю скажут, что он нарушает правила, попросят вернуться и ждать зеленого сигнала.

На перекрестке также установлена светодиодная брусчатка, повторяющая сигналы за светофором, у пешеходных переходов появилась подсветка. Она работает на солнечных батареях. Скорость проезжающих мимо автомобилей показывается на большом табло.

На перекресток 2.0 потратили 2,8 млн рублей. Официально перекресток заработает завтра, 6 июня.