«Город общий, озеро – для всех»: Фишман не одобрила заборы на фестивале «Науруз»

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала ограждения, которые установили на набережной озера Кабан на фестивале тюрских народов "Науруз", который открылся в воскресенье. Об этом она написала в Инстаграм.

– Вы как к ограждениям относитесь? У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора. Город общий, озеро для всех — люди подходили и поздравляли, никто нам не помешал. А в этом случае (на фото) — думала, культура нужна нам, чтобы объединять людей, а не чтобы отгораживать одних от других.

Также Фишман привела слова куратора летней программы набережной Ксюши Шачневой:

– 21 мая со мной связался администратор театра Камала и договорился о встрече, чтобы обсудить мероприятия фестиваля Науруз, которые должны были проходить в том числе и на набережной. Это два спектакля на открытом воздухе и приветственный банкет для участников фестиваля с концертом башкирского исполнителя на террасе Хумо. У меня не было (и нет) никаких вопросов к содержательной части самих мероприятий. Вопросы были к организации ограждений на нижней палубе у террасы Хумо. Мы предложили оставить территорию набережной открытой и провести те же мероприятия, не перекрывая проход для горожан. Предложение не было принято, аргументы заключались в том, что оставлять сцену и закрытый банкет без ограждений опасно.



На набережной за прошедший год прошло более 140 открытых мероприятий, ни одно из которых не потребовало установки заборов или ограждений. Сложно поверить в то, что такая необходимость появилась, тем более у организации, много лет проводящей один из крупнейших театральных фестиваль в городе.



Официальным письмом Мэрии Казани мероприятие было согласовано без ограждений. Однако вечером в день мероприятия ограждения из фан-барьеров всё-таки были смонтированы вокруг сцены и террасы ресторана, с узким проходом вдоль воды, через который невозможно было пройти из-за столпившихся вокруг сцены зрителей.



Основой концепции набережной всегда была открытость: открытый выход к воде, открытые для всех жителей мероприятия (концерты, спектакли, кинопоказы и спортивные занятия), открытый плэйлист, открытая сцена с возможностью выступить для музыкантов. Мы настаиваем на том, что территория набережной принадлежит горожанам, и не требует установки ограждений для проведения подобных мероприятий.