В Казани сын украл у отца двуствольное ружье и 20 патронов

В Казани из квартиры дома по улице Халезова украли двуствольное ружье "ИЖ - 25" и 20 патронов, принадлежащие 60-летнему мужчине, подозревается его 35-летний сын. Об этом сообщил источник портала.

Преступление случилось в период с 19 мая по 2 июня.

- Ящик, где хранилось оружие, открыли ключами. Обрез ружья вместе с патронами были найдены в подсобном помещении по улице Фучика, - сообщили порталу.

В пресс-службе УВД Казани ProKazan.ru уточнили, что возбуждено дело по статье "Хищение оружия". Подозреваемый был задержан, идут следственные действия.