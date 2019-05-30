В Казани автобусы завтра начнут ездить с 5 часов утра

Завтра, 4 июня, в Казани будут отмечать Ураза-байрам. Праздничные мероприятия в этот день начнутся в 6.30 утра с проповедей в городских мечетях. Маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работу в 5.00, сообщил сегодня на деловом понедельнике начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Напомним, в Казани основной площадкой праздника станет Галеевская мечеть. Здесь в 6.30 начнется праздничная проповедь с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Также в день Ураза-байрам в казанском парке им.Горького пройдет семейный праздник «Рамазан Фест».