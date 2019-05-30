В Казани резко выросли цены на квартиры в новостройках

В Казани стоимость квартир в новостройках выросла на 20%, стоимость квадрата составила 80,4 тыс. рублей за 1 кв. метр. Такие данные приводит агентство недвижимости «ЦИАН», передает «Коммерсантъ».

Казань в период с мая 2018 по май 2019 года стала лидером по росту цен на новостройки в России, на втором месте Уфа (рост на 17% до 67,9 тыс. рублей за 1 кв. м), в Москве рост составил 7% до 187,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

По мнению руководителя ЦИАН Алексея Попова, такой глобальный рост обусловлен высоким спросом на жилье.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань стала лидером по росту цен на загородные дома, сообщается в исследовании портала Domofond.ru. В первом квартале года загородные дома подорожали во всех городах-миллионниках, в Казани цены выросли на 5,9% — с 33,57 тыс. до 35,55 тыс. рублей за квадратный метр. Больше всего подорожали дома площадью 150−250 кв. м (+7,6%) и более 250 кв. м (+6,8%). Небольшие дома подорожали более умеренно: от 75 до 150 кв. м на 4,1%, меньше 75 кв. м — на 5%.