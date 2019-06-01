Забор стал шрапнелью: появилось видео страшной аварии в центре Казани

Момент страшной аварии в центре Казани с внедорожником «БМВ Х5» с московскими номерами попал на видео. Видеоролик опубликовали пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка на огромной скорости пробивает дорожное ограждение и врезается в столб. Из искореженного авто вылезает мужчина и уходит.

Напомним, рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани автомобиль "БМВ" протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Позже появилась информация, что водитель BMW пообещал сам прийти в ГИБДД.